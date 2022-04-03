Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü
Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi vefat etti. Milli futbolcu, babaannesinin cenaze namazında saf tuttu.
Sarı-kırmızılı takımın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nun babaannesi Nezahat Aktürkoğlu dün vefat etti.
1 / 5
Galatasaray'ın oynadığı Fatih Karagümrük maçının ardından acı haberi alan Aktürkoğlu, Kocaeli'ye geldi.
2 / 5
Nezahat Aktürkoğlu için, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Tevfik Hoca Vakıf Cami'nde cenaze namazı kılındı.
3 / 5
Nezahat Aktürkoğlu'nun cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.
4 / 5