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Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü

Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi vefat etti. Milli futbolcu, babaannesinin cenaze namazında saf tuttu.

Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü - Resim: 1

Sarı-kırmızılı takımın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu’nun babaannesi Nezahat Aktürkoğlu dün vefat etti. 

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Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü - Resim: 2

Galatasaray'ın oynadığı Fatih Karagümrük maçının ardından acı haberi alan Aktürkoğlu, Kocaeli'ye geldi. 

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Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü - Resim: 3

Nezahat Aktürkoğlu için, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Tevfik Hoca Vakıf Cami'nde cenaze namazı kılındı.

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Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü - Resim: 4

Nezahat Aktürkoğlu'nun cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.

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