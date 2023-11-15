Bir hayal gerçek oluyor: Uçan taksi ortaya çıktı

Etkinliğin ilgi gören araçlarından olan ABD merkezli havacılık şirketi Archer'ın tasarladığı dikey kalkış ve iniş uçağı Midnight, tamamen elektrikli olarak geliştirildi. 160 kilometre mesafeye kadar uçma kapasitesine sahip uçak, 80 kilometreye kadar olan şehir içi yolculuklar için tasarlandı.