Sahilde ortaya çıkan gizemli cisim için alarm verildi
Avustralya'nın Orta Batı Sahili'ndeki Green Head yakınlarındaki bir plajda 2 metre yüksekliğindeki metal silindir görenleri şaşkına çevirdi. Cismin ne olduğu ise ortaya çıktı.
Batı Avustralya'nın Orta Batı Sahili'ndeki Green Head yakınlarındaki bir plajda yoldan geçen bir kişi tarafından henüz ne olduğu bilinmeyen bir metal silindir bulundu. Olaya ilişkin olarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Polis cismin kaynağının tespit edilene kadar tehlikeli olduğunu belirterek bölgeden insanları uzaklaştırdı. Yetkililer büyük metal parçanın ticari bir uçaktan çıkmadığını söyleyerek, “Cismin kökenini ve doğasını belirlemek için çeşitli eyalet ve federal kurumlarla aktif olarak ortak bir çaba içinde olduğumuz konusunda topluluğa güvence vermek istiyoruz. Soruşturma devam ediyor ve daha fazla bilgi elde edilene kadar herkesi sonuca varmaktan kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.
Ancak gerçek kısa bir süre ortaya çıktı. Gizemli silindirin uzaya fırlatılan bir roketin parçası olduğu belirlendi.
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