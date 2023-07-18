Sahilde ortaya çıkan gizemli cisim için alarm verildi

Polis cismin kaynağının tespit edilene kadar tehlikeli olduğunu belirterek bölgeden insanları uzaklaştırdı. Yetkililer büyük metal parçanın ticari bir uçaktan çıkmadığını söyleyerek, “Cismin kökenini ve doğasını belirlemek için çeşitli eyalet ve federal kurumlarla aktif olarak ortak bir çaba içinde olduğumuz konusunda topluluğa güvence vermek istiyoruz. Soruşturma devam ediyor ve daha fazla bilgi elde edilene kadar herkesi sonuca varmaktan kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.