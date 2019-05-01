1 Mayıs bilançosu açıklandı: 145 gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 303 bin 640 kişinin katılımıyla 67 ilde 138 etkinlik gerçekleştirildiğini, bu etkinliklerin haricinde düzenlenen 16 korsan gösteride 145 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "303 bin 640 kişinin katılımıyla 67 ilimizde 138 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikler dışında düzenlenen 16 korsan gösteriye katılan toplam 145 şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır. 1 Mayıs 2019 günü Şanlıurfa ilinde düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Kahramanmaraş ilinden yola çıkan vatandaşlarımızı taşıyan otobüsün kaza yapması sonucunda 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 15 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu üzücü olayın dışında ülke genelindeki etkinliklerde yaralanan vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz bulunmamaktadır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde gerçekleşen tüm etkinlikler güvenli bir ortam içerisinde tamamlanmış ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır." ifadelerine yer verildi.