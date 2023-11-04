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1 Mayıs'ın unutulmaz afişini o hazırlamıştı... Hayatını kaybetti

1 Mayıs'ın unutulmaz afişini o hazırlamıştı... Hayatını kaybetti
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1 Mayıs'ın unutulmaz afişinde de imzası olan Türkiye’nin önde gelen ressamlarından Orhan Taylan 82 yaşında hayatını kaybetti.

Barış Derneği'nin öncülerinden ressam Orhan Taylan 82 yaşında hayatını kaybetti.

1 Mayıs 1976’da çizdiği ve 1 Mayıs’ların simgesi haline gelen afişiyle hafızalarda yer eden Orhan Taylan figüratif üslubuyla Türk resim sanatında önemli bir yere sahipti.

 Orhan Taylan’ın yakın dostu şair, yazar Ataol Behramoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sanatçı, düşünür, bir Mayıs’ın simgesi emekçi ellerin taşıdığı dünyanın yaratıcısı, devrimci, cezaevi yoldaşım, kardeşim, canım arkadaşım Orhan Taylan’ın ölüm haberi yüreğime ateş gibi düştü."

Etiketler Orhan Taylan 1 mayıs 1 mayıs afişi ünlü ressam
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