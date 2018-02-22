10. Cumhurbaşkanı Sezer cenazeye katıldı

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 1989-1994 yıllarında Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Mehmet Sami Hancıoğlu'nun cenaze törenine katıldı.
Afyonkarahisar'da 78 yaşında vefat eden Hancıoğlu için İmaret Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazının ardından Hancıoğlu'nun naaşı, Afyonkarahisar Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Sezer'in yanı sıra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, eski Afyonkarahisar Valisi Haluk İmga ve vatandaşlar katıldı.
AA