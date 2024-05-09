10 ilde düğmeye basıldı: 72 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda 72 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütüne yönelik 10 ilde 'Bozdoğan-36' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 72 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Mardin, Antalya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Hakkari ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, Nevruz etkinliklerinde ve düzenlenen tanıtım toplantılarında terör örgütü propagandası yaptıkları, örgüt mensuplarının mezarları başında anma ve taziye etkinliklerine katılarak örgüt lehine slogan attıkları, örgütün cezaevi iç koordinasyonu yapılanması içerisinde yer alan şahıslara para yardımı yaptıkları, ateş yakmak, havai fişek atmak, slogan atmak ve çöp konteynerleriyle yolu trafiğe kapatmak suretiyle kanunsuz gösterilere katıldıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu; adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu" ifadelerini kullandı.

Operasyonlara katılan personeli tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

1️⃣0️⃣ ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-36” operasyonlarında 7️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale… pic.twitter.com/o5IEho6DtD — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 9, 2024

DHA