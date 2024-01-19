10 Kasım’da Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen savunma yapmadı

Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım’da teğmenler arasında çıkan ‘Atatürk’ fotoğrafı tartışmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen ve ona destek olan 2 teğmen savunma yapmaya gitmedi.

Tuzla Piyade Okulu’nda yakasına Atatürk fotoğrafı takmak istemeyen teğmenlerle diğer teğmenler arasında çıkan tartışma sonrası yedi teğmen. Kara Kuvvetleri’nden ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Teğmenlerin ihraç talebi Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda görüşüldü.

10 Haber’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen ve ona destek olan iki teğmen savunma yapmaya gitmedi.

Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım Töreni’nde bir teğmenin Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başlayan kavgadan sonra yedi teğmen ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

TSK’den ihracı istenen teğmenlerin ihracı dün toplanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) görüşüldü.

30’AR SANİYELİK SAVUNMA

Yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösteren dört teğmen savunma yaparken yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen ve ona destek olan iki teğmen savunma yapmaya gitmedi.

Yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlere tepki gösteren diğer dört teğmen yaklaşık 30’ar saniyelik savunma yaptı. Avukatların savunması ise dört saat sürdü.

Avukatların usul ve esasa ilişkin itirazları oldu.

Avukatlar dosyanın bir örneğinin kendilerine verilmemesinin usulen uygun olmadığını belirtirken teğmenler yaptıkları eylemde suç olmadığını söyledi.

Yüksek Disiplin Kurulu’nun teğmenler hakkında vereceği kararı bir ay içinde yazılı olarak tebliğ etmesi bekleniyor.