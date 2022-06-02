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100 kaçak Afgan ülkesine gönderildi

100 kaçak Afgan ülkesine gönderildi

Çanakkale Valiliği, 100 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı.

Çanakkale’de farklı tarihlerde yakalanarak Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’nde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderiliyor. Çanakkale Valiliği tarafından 31 Mayıs tarihinde 100 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İstanbul ve Ankara’daki havalimanlarından kalkan charter ve tarifeli uçuşlarla Kabil’e gönderildi.

İHA

Etiketler çanakkale kaçak göçmen
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