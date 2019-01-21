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  3. 21 Ocak 2019 21:33

100 yaşındaki annesiyle birlikte öldü

Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen 100 yaşındaki Tumey Yener ile 64 yaşındaki Abdullah Yener hayatını kaybetti.

100 yaşındaki annesiyle birlikte öldü
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Gaziantep'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 100 yaşındaki Tumey Yener ile oğlu 64 yaşındaki Abdullah Yener, yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Çiksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah Yener, yalnız yaşayan annesi Tumey Yenerin ihtiyaçlarını karşılamak için sabah gittiği evde sobayı yaktı. Anne- oğuldan gün içinde bir daha haber alamayan yakınları camı kırarak girdiği evde Abdullah ve Tumey Yeneri yerde hareketsiz yatarken buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne- oğlun, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini Anne- oğlun cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

DHA

ölü , gaziantep , karbonmonoksit
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