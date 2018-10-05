102 yaşındaydı... Kanepeden düşerek öldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 102 yaşındaki yaşlı kadın, balkonda oturduğu kanepeden düşerek hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre olay, Gazipaşa ilçesi Aydın Mahallesi’nde meydana geldi. Balkondaki kanepede oturan Hürü Tuncer (102), kanepeden yüzüstü yere düştü. Başını beton zemine çarpan Tuncer'i yakınları baygın halde buldu.

112 Acil Servisin olay yerine gelerek ilk müdahalesini yaptığı Tuncer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hürü Tuncer'in cenazesi incelemelerden sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.