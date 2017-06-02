11 aylık bebeği itfaiye kurtardı !

Antalya'da, annesinin çöp atmak için çıktığı kapının kapanmasıyla evde tek başına kalan 11 aylık Ali bebek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kapı kırılarak kurtarıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Muratapaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Zeliha Durmaz, çöpü bırakmak için evin dış kapısını açtı.

Kapının yanına bırakmak için uzandığı sırada kapı bir anda kapandı. Yanında anahtar bulunmayan Durmaz, evde 11 aylık bebeği Ali Durmaz'ın yalnız olduğunu belirterek, komşulardan yardım istedi.

Bu sırada iki gün önce sünnet olduğu belirtilen Ali bebeğin ağlamaya başlamasıyla Durmaz ve komşuları kapıyı açmak için çekiç ve demirle zorladı.

Kapı açılmayınca Durmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri kapıyı açmak için uzun süre uğraştı. Bu sırada anne Zeliha Durmaz, "Oğlum yeni sünnet oldu. 'Kanama olmuştur' diye endişeleniyorum." diyerek ekiplerden acele etmelerini istedi.

Anne Durmaz, kapının altından elini uzatarak bebeğine "Ali, oğlum. Ağlama" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Çekiçle vurulduğu için kapının sıkıştığını belirleyen itfaiye ekipleri, olay yerine merdiven çağırdı. Apartmanın 7'nci katına merdivenle çıkarak daireye giren bir itfaiye eri, önce Ali bebeği sakinleştirdi, ardından da içeriden kapıyı açmak için uğraştı.

Kapının yine açılmaması üzerine itfaiye daire başkanlığından koç başı getirildi. İtfaiye ekiplerini yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kapı açıldı. Anne Durmaz, bu sırada eve gelen eşi Fehmi Durmaz ile içeriye girerek bebeğini kucakladı.