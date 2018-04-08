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  3. 08 Nisan 2018 17:16

11 kişinin öldüğü jet kazasıyla ilgili yeni gelişme

İran'da 11 kişinin hayatını kaybettiği jet kazası soruşturmasının, ambargo nedeniyle havacılık alanında geri kalan İran yerine başka bir ülkede yapılacağı öğrenildi.

11 kişinin öldüğü jet kazasıyla ilgili yeni gelişme
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Karar gazetesinden Kenan Butakın'ın haberine göre, Başaran Holding'e ait özel jetin Dubai'den Istanbul'a dönerken Iran'da düşmesinin ardından, kaza nedenine ilişkin araştırmanın olay yeri olan Iran'da yapılacağı açıklandı. İki pilot, bir hostes ile birlikte 11 kişinin yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili yapılacak teknik araştırma öncesinde de TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti için tescilin olduğu Türkiye'den bir ekip ile uçak üreticisi Kanada'dan bir ekibin soruşturmada yer alacağı öğrenildi.

Havacılık uzmanları ise İran'dan kaynaklanan çeşitli nedenlerden dolayı kaza nedenine ilişkin soruşturmanın Kanada veya bir Avrupa ülkesinde yapılabileceğini kaydetti. Uzmanlar, uzun yıllar ambargodan dolayı havacılık alanında da kapalı kutu olan Iran'da, teknik yetersizlik görülmesi halinde soruşturmanın yer değiştireceğini ifade etti. Buna göre de ilk olarak Bombardier'ın genel merkezinin bulunduğu Kanada veya bakım tesislerinin olduğu bir Avrupa ülkesinin seçilebileceği aktarıldı.

Karar

jet kazası , iran
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