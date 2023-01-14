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11 terörist daha öldürüldü! Operasyon anı kamerada

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak!" denildi.

Etiketler pkk terör terörist operasyon tsk asker mehmetçik
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