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12 terörist etkisiz hale getirildi

12 terörist etkisiz hale getirildi
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Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Böylece dün ve bugün Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 21 terörist etkisiz hale getirildi.

 

 

Etiketler suriye terör terörist operasyon mehmetçik tsk asker
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