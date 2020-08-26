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  3. 26 Ağustos 2020 21:25

14 ilin nüfus müdürlüklerinde randevu dönemi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, 14 ilin nüfus müdürlüklerindeki işlemlerin randevulu şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu.

14 ilin nüfus müdürlüklerinde randevu dönemi
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik alınan kararlar kapsamında 14 ilin nüfus müdürlüklerinde ek tedbirler alındı.

Buna göre, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat ile bu illere bağlı ilçe nüfus müdürlüklerinde zorunlu ve acil haller dışında T.C kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve adrese ilişkin gibi işlemler geçici süreyle sadece randevulu olarak gerçekleştirilecek. 

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