  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan üniversite öğrencilerine dikkat çeken ifadeler

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan üniversite öğrencilerine dikkat çeken ifadeler

Güncelleme:

"7 yaşındaki çocuk evlenebilir" açıklamaları nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan ilahiyatçı Nureddin Yıldız'a yönelik protestolara Boğaziçi'nin ardından Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de katıldı. Galatasaray üniversitesinde öğrencilerin protestolarını durdurmak isteyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın "Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum" sözleri dikkat çekti.

Daha önce yaptığı "7 yaşındaki çocuk 25 yaşında bir kişiyle evlenebilir" açıklamasıyla büyük tepki çeken ilahiyatçı Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından davet edildiği etkinlik öğrencilerin protesto gösterilerine sahne olmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar Galatasaray Üniversitesi'ne sıçrarken tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Galatasaray Üniversitesi öğrencileri arasında gergin anlar yaşandı. Ortaylı ile öğrenciler arasında çıkan tartışma sosyal medyaya yansıdı.

Ortaylı'nın videoda, bir öğrenciye ''Sus, bakalım. Önce beni dinle. Türkçe'ni anlamıyorum'' dediği görüldü.

Sözlerine devam eden Ortaylı, ''Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum'' dedi.

Öğrenciler ise Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sözlerinin ardından ''Pedofiliyi savunan hoca mı olur'' sloganları attı.

Nurettin Yıldız neden protesto ediliyor ?

İlahiyatçı Nureddin Yıldız 2015 yılında katıldığı bir programda, “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Bu ne demek? Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu 25 yaşında bir erkek veya 7 yaşında erkek, 25 yaşında bir kız evlenebilirler mi? Nikahlanabilirler mi diyelim. Nikah evlilikten daha hassas bir ifade. Evet nikahlanmalarında sakınca yoktur. Kuran’a iman eden bütün Müslümanlara göre, evlilik için bir yaş söz konusu değildir. 10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında, 78 yaşında yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır. Ne küçük yaşta olduğu için ne büyük yaşta olduğu için nikaha engel yoktur” şeklinde konuşmuş, Yıldız’ın ifadeleri büyük tepkiye neden olmuştu.

text-ad
Etiketler prof. dr. ilber ortaylı ilber ortaylı galatasaray üniversitesi üniversiteliler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Google'ın işe alım sorusu olay oldu: Çözebilen sayısı çok az... Google'ın işe alım sorusu olay oldu: Çözebilen sayısı çok az... PKK'nın fesih kararı sonrasında DEM Parti'den dikkat çeken ''özerklik'' açıklaması PKK'nın fesih kararı sonrasında DEM Parti'den dikkat çeken ''özerklik'' açıklaması Dilan Polat ile Engin Polat çifti, sürpriz haber Dilan Polat ile Engin Polat çifti, sürpriz haber Espanyol - Bercalona maçı öncesi kaos: Aracıyla taraftarları ezdi! Espanyol - Bercalona maçı öncesi kaos: Aracıyla taraftarları ezdi! ''Evlenmeden olmaz'' diyen İrem Derici 12 yaş küçük sevgilsiine sahneden evlenme teklif etti! ''Evlenmeden olmaz'' diyen İrem Derici 12 yaş küçük sevgilsiine sahneden evlenme teklif etti! Meclis toplantısında ortalık karıştı: Üstüne yürüyüp, hakaret yağdırdılar! Meclis toplantısında ortalık karıştı: Üstüne yürüyüp, hakaret yağdırdılar! Hafta sonu son kışı yaşayacağız! Hava sıcaklıkları artıyor, yaz geliyor... Hafta sonu son kışı yaşayacağız! Hava sıcaklıkları artıyor, yaz geliyor... İşte kıskanılan (!) Türkiye... Artık resmen Avrupa'nın bir numarasıyız! İşte kıskanılan (!) Türkiye... Artık resmen Avrupa'nın bir numarasıyız! Serenay Sarıkaya uzun süre süren sessizlik sonrası geri döndü Serenay Sarıkaya uzun süre süren sessizlik sonrası geri döndü Espayol'u yıkıp geçen Barcelona şampiyonluğunu ilan etti! Espayol'u yıkıp geçen Barcelona şampiyonluğunu ilan etti!
Finale hazırlanan ekranların sevilen dizisine bir güzel isim daha katılıyor! Finale hazırlanan ekranların sevilen dizisine bir güzel isim daha katılıyor! 9 yaşlarındaki 4 kız çocuğuna okulda cinsel istismar! 9 yaşlarındaki 4 kız çocuğuna okulda cinsel istismar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''il olmak istiyoruz'' talebine dikkat çeken yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''il olmak istiyoruz'' talebine dikkat çeken yanıt İstanbul'un en sempatik dolandırıcısı suçüstü yakalandı İstanbul'un en sempatik dolandırıcısı suçüstü yakalandı İktidarın yeni af düzenlemesi ortaya çıktı: 12 yıl ceza alana 9 ayda tahliye! İktidarın yeni af düzenlemesi ortaya çıktı: 12 yıl ceza alana 9 ayda tahliye! Merkez Bankası yıl sonu Dolar ve Euro tahminini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu Dolar ve Euro tahminini yükseltti Meteoroloji uyarmıştı... Bir ilimiz sular altında kaldı! Görüntüler korkunç! Meteoroloji uyarmıştı... Bir ilimiz sular altında kaldı! Görüntüler korkunç! Kadın şoförlere destek, motokuryelere yeni zorunluluk geldi! Kadın şoförlere destek, motokuryelere yeni zorunluluk geldi! Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 büyüklüğündeki deprem uyarısı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 7 büyüklüğündeki deprem uyarısı