Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan üniversite öğrencilerine dikkat çeken ifadeler

"7 yaşındaki çocuk evlenebilir" açıklamaları nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan ilahiyatçı Nureddin Yıldız'a yönelik protestolara Boğaziçi'nin ardından Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de katıldı. Galatasaray üniversitesinde öğrencilerin protestolarını durdurmak isteyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın "Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum" sözleri dikkat çekti.

Daha önce yaptığı "7 yaşındaki çocuk 25 yaşında bir kişiyle evlenebilir" açıklamasıyla büyük tepki çeken ilahiyatçı Nureddin Yıldız’ın Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından davet edildiği etkinlik öğrencilerin protesto gösterilerine sahne olmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar Galatasaray Üniversitesi'ne sıçrarken tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Galatasaray Üniversitesi öğrencileri arasında gergin anlar yaşandı. Ortaylı ile öğrenciler arasında çıkan tartışma sosyal medyaya yansıdı.

Ortaylı'nın videoda, bir öğrenciye ''Sus, bakalım. Önce beni dinle. Türkçe'ni anlamıyorum'' dediği görüldü.

Sözlerine devam eden Ortaylı, ''Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum'' dedi.

Öğrenciler ise Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sözlerinin ardından ''Pedofiliyi savunan hoca mı olur'' sloganları attı.

Nurettin Yıldız neden protesto ediliyor ?

İlahiyatçı Nureddin Yıldız 2015 yılında katıldığı bir programda, “Evlilikle ilgili şeriatımız İslam’ın yaş haddi yoktur. Bu ne demek? Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir. Mesela 7 yaşında bir kız çocuğu 25 yaşında bir erkek veya 7 yaşında erkek, 25 yaşında bir kız evlenebilirler mi? Nikahlanabilirler mi diyelim. Nikah evlilikten daha hassas bir ifade. Evet nikahlanmalarında sakınca yoktur. Kuran’a iman eden bütün Müslümanlara göre, evlilik için bir yaş söz konusu değildir. 10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında, 78 yaşında yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır. Ne küçük yaşta olduğu için ne büyük yaşta olduğu için nikaha engel yoktur” şeklinde konuşmuş, Yıldız’ın ifadeleri büyük tepkiye neden olmuştu.