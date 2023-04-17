14 Mayıs seçimine bu ayıpla gidiyoruz! İşte listedeki 20 il....

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için geri sayıma devam ederken, kritik seçimlere artık 1 aydan kısa bir süre kaldı. Siyasi partilerin ise tam 20 ilde kadın milletvekili adayı çıkarmadığı ortaya çıktı... İşte o 20 ilimiz...



Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesinden sonra 89 yılda 20 il hiç kadın milletvekili çıkarmadı. Bazı partiler kadın milletvekillerini aday olarak göstermedi. İşte kadın milletvekili olmayan 20 il...

Türkiye'nin kaderini belirleyecek 14 Mayıs seçimleri için partilerde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

HaberGlobal'in haberine göre partiler milletvekili aday listelerini hazırladı ve Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Listelerde kadın adayların sayısının az olması, seçmenlerin ve kadın örgütlerinin dikkatinden kaçmadı.



Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) adaylar belli olmadan önce yayınladığı raporla partilere seslendi.

Raporda, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilen 1934'ten bu yana yapılan seçimlerde, milletvekili seçilerek TBMM'de görev yapan kadınların oranının ortalama yüzde 5,25 olarak açıklandı.



Siyasi partilerin sadece küçük bir kısmı kadın milletvekillerini aday olarak gösterdi.



Millet İttifakı'ndan;

CHP’de 582 adayın 156’sı (yüzde 26,8) kadın.

İYİ Parti’nin 536 adayının 139’u kadın (yüzde 25,9).



Cumhur İttifakında;

AK Parti’de toplamda 487 erkek, 113 kadın aday gösterdi; 87 seçim bölgesinin yalnızca 4’ünde birinci sıradan kadın aday çıkarıldı.

MHP, 510 erkek ve 90 kadın aday çıkardığını, 7 şehirde kadınların birinci sıradan aday gösterildiğini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi’nin 600 adayının yalnızca 45’i kadın.



Türkiye İşçi Partisi (TİP) de 398 aday içerisinde 161 kadını vekil adayı gösterdi.

CHP 11,

İYİ Parti 6,

AK Parti 4,

TİP 20 kadını birinci sıradan aday gösterdi.



Türkiye tarihinde ise 20 il hiç kadın milletvekili çıkarmadı.

O illerin listesi şöyle:



Adıyaman,

Ardahan,

Artvin,

Bayburt,

Burdur

Erzurum,

Giresun,

Gümüşhane,

Karabük,

Karaman,

Kırıkkale,

Kırklareli,

Kırşehir,

Kilis,

Nevşehir,

Niğde,

Osmaniye,

Rize,

Sinop,

Yozgat.



