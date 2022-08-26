1406 düzensiz göçmen ve 15 göçmen kaçakçısı yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, 19-25 Ağustos tarihleri arasında 1406 düzensiz göçmen ve 15 göçmen kaçakçısının yakalandığını açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 19-25 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 45 olayda toplam 1406 düzensiz göçmen ve 15 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış/kurtarılmıştır" denildi.