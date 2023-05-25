  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli'deki olaylarla ilişkin davada yeni gelişme

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli'deki olaylarla ilişkin davada yeni gelişme

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli'deki olaylarla ilişkin davada yeni gelişme
Güncelleme:

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin dava karara bağlandı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Cezaevi karşısındaki salonda görülen duruşmaya, 35 tutuklu sanık ve avukatları katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanlığı avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, sanıkların son savunmaları alındı.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, 35 sanıktan 28'inin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12'şer yıl 9'ar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet bu sanıklardan 27'inin cezasını, gelecekleri üzerindeki olası etkiyi dikkate alarak 10'ar yıl 7'şer ay 15'er güne indirirken, bir sanığın cezasını mahkeme heyetine yönelik saygısız ve tehdit içeren davranışlarını gerekçe göstererek düşürmedi.

Diğer sanıklardan 7'sini de 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan önce 12 yıl hapisle cezalandıran mahkeme, gelecekleri üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı 10'ar yıla indirdi.
Heyet, tüm sanıklar hakkında verilen ceza miktarını, tutuklu kaldıkları süreyi ve infaz süreleri dikkate alarak tahliyelerine hükmederken, haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 122 sanık hakkında görülen davada, 25 Mayıs 2018'de karar açıklanmıştı. Kararda, rütbeli 3 sanık 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Eski Hava Harp Okulu öğrencisi 116 sanığa 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanıkların duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak cezalarını müebbet hapse düşürmüştü.

Olay tarihinde er olan 3 sanığın ise beraatine karar verilmişti.

Yargıtay bazı hapis cezalarını bozdu
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında yaptığı temyiz incelemesinde, 3 sanığa 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile olay tarihinde er olan 3 sanık hakkındaki beraat hükümlerini onamıştı.

Olay tarihinde Hava Harp Okulu öğrencisi olan 116 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen müebbet hapis cezası da bozulmuştu. Kararda, sanıkların, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' ile 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından cezalandırılmaları gerektiği kaydedilmişti.

Yerel mahkemeye geri gönderilen dava dosyası, 15, 35 ve 66 sanıklı olarak üçe ayrılmıştı.
Bozma kararının ardından 15 sanık hakkında yeniden görülen dava, 4 Mart'taki duruşmasında karara bağlanmış,15 sanığın tamamı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırılmış, tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmişti.

Öte yandan, dosyası tefrik edilen 66 sanığın yargılandığı dava sürüyor.

Etiketler 15 temmuz fetö darbe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ümit Özdağ'ın kararı sonrası HDP 2'nci tur kararını verdi
AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen firma 2'nci tur anketini açıkladı
Seçim gecesi ateş açan maskeli gruba operasyon: Hepsi yakalandı!
Burası Amazon Ormanları değil, Yalova!
Benzine bir zam daha geliyor!
Skandal! Kadın futbolcular tekme tokat saldırıya uğradı
Oğuzhan Uğur'dan dikkat çeken Kılıçdaroğlu yorumu: Sinir bozucu bir sakinlik var
KONDA 36 ildeki 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim anketini açıkladı
AK Parti'de Erdoğan'a karşı gizli toplantı
Ünlü anketçiden 2'nci tur öncesi sürpriz açıklama