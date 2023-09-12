15 yaşındaki kızını fuhuşa zorlayan anneden pişkin savunma

Tayland'ın Saraburi eyaletinde bir kadının 15 yaşındaki kızı fuhuşa zorlaması ülkede infial etkisi yaptı.

Tayland'ın Saraburi eyaletinde annesiyle birlikte yaşayan 15 yaşındaki bir kızın okul devamsızlılığın artması üzerine öğretmeni durumu ailesine bildirmek istedi. Kızın evine gittiğinde ise annesinin yanından kaçtığını öğrenince çareyi babasıyla görüşmekte buldu. Baba kızının arkadaşında olduğunu öğrenince onunla görüşmek istedi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Eski eşinin kızına zorla fuhuş yaptırdığını öğrenen baba durumu polise şikayet etti. Polise verdiği ifadesinde 15 yaşındaki genç kız, annesinin başka kızlarla birlikte kendisine fuhuş yaptırdığını ve bir müşterisinin kendisinden hoşlanarak onu yanına almaya çalıştığını için evden kaçtığını söyledi.

Polis memurları anne hakkında yakalama kararı çıkarttı ve genç kadın aynı gün tutuklandı. Genç kadın hakkındaki suçlamaları kabul ederek, "Ona bakabilmek için paraya ihtiyacım vardı. Ben bekar bir anneyim" ifadelerini kullandı.