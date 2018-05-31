16 yaşındaki kızın gözleri önünde...

Adana'da emekli polis memuru boşanmak isteyen eşiyle tartışıp onu ikna edemeyince kaçmaya çalışırken sırtından 4 kurşunla öldürdü.



Olay Çukurova ilçesi, Belediyeevleri Mahallesi Zahit Akdağ Bulvarı'ndaki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nilay G. (57) Aksaray Emniyet Müdürlüğünden 1 yıl önce emekli olan kocası polis memuru H. G.'den (56), şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak istedi. Ancak H.G. eşinin bu kararına karşı çıktı.

Bu nedenle çift sürekli tartışmaya kavga etmeye başladı. Bugün de öğle saatlerinde Nilay G. 3 çocuğundan Eda G.'nin evde olduğu bir zamanda eşine, "senden boşanmak istiyorum artık dayanamıyorum" dedi. Bu nedenle çift arasında yine tartışma çıktı. H.G. eşini boşanmaması için ikna etmeye çalıştı. Ancak tartışma kavgaya dönüşü. Çiftin küçük kızları kavgayı önlemeye çalıştı. Ancak H.G. sinirlenerek beylik tabancasını çekip eşine doğrulttu. Eşi bunun üzerine kaçıp kurtulmak istedi H.G. de eşinin arkasından 4 el ateş ederek onu vurdu.

Bu arada 16 yaşındaki kız çocuğu babası annesini vurunca şok geçirdi. Sesleri duyan komşuları polisi arayarak haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis bir süre kapıyı açtıramadı. Daha sonra H.G. kapıyı açtı ancak teslim olmak istemedi. Polis G.'ü ikna edip tabancasıyla birlikte onu etkisiz hale getirdi.

Polis bir taraftan da olay yerine ambulans çağırdı. Gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı koca 100. Yıl Polis Merkezine götürüldü. Şok geçiren kız çocuğu ise ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Zanlı koca polis merkezindeki işlemlerinin ardından cinayet dedektifleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kadının cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.