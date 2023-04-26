18-28 yaş arası seçmenler anketi açıklandı

14 Mayıs seçimlerine artık sadece 18 gün kala bir seçim anketi sonucu daha açıklandı. İşte 18-28 yaş arası seçmenlerle bir anket yapan TAG Araştırma'nın anketi....

14 Mayıs seçimlerine çok kısa bir süre kala açıklanan anketler de daha dikkatli takip edilmeye başlandı. Peş peşe yayımlanan sonuçlarda en dikkat çekeni ise Millet İttifakı'nın yükselişi oldu.



TAG Araştırma son anket sonuçlarını sosyal medyada paylaştı. Araştırma 18-28 yaş arası 1800 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Araştırmada "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" diye soruldu.

İşte anketten çıkan sonuç:



CHP: Yüzde 37,6

İYİ Parti: Yüzde 15,4

AK Parti: Yüzde 14,8

Yeşil Sol: Yüzde 11,5

MHP: Yüzde 5,3

Memleket Partisi: Yüzde 4,9

TİP: Yüzde 4,2

Zafer Partisi: Yüzde 3,6

Diğer: Yüzde 2,7



Anketin sonuçlarına göre ittifakların oy oranları da belli oldu. Gençlerin seçimine göre bu pazar seçim olsa ittifakların oy oranları şöyle:



Millet İttifakı: Yüzde 53

Cumhur İttifakı: Yüzde 20,1

Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 15,7

Diğer: Yüzde 11,2