18 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 575 kişi yeni vaka tespit edildi.
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 497 semptomlu hasta belirlendi.
Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 427 kişi sağlığına kavuşurken, 59 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 71 oldu.
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