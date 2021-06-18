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18 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

18 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 575 kişi yeni vaka tespit edildi.

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 497 semptomlu hasta belirlendi.

Hastanelerde tedavi altında bulunan 4 bin 427 kişi sağlığına kavuşurken, 59 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 71 oldu.

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