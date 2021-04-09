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19 yaşındaki kadın sevgilisi tarafından öldürüldü

Elazığ'da, 19 yaşındaki Bahar B. adlı genç kadın sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Arkadaşlarını arayıp, sevgilisini öldürdüğünü itiraf ettikten sonra olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Aksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Kuleli sokaktaki bir barakada buluşan Bahar B. ile sevgilisi Salih C., arasında henüz belirlenemeyen sebeple sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Salih C., üzerinde taşıdığı bıçakla sevgilisi Bahar'a saldırdı. Bahar B., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Salih C. ise arkadaşlarını telefonma arayıp, "Sevgilimi öldürdüm" dedi.

Salih Yılmaz'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hareketsiz yatan Bahar B.'yi kontrol eden sağlık ekipleri, vucudunda çok sayıda bıçak darbesi olan genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Bahar B.'nin cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri, sevgilini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Salih C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler kadın cinayeti cinayet kadın sevgili
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