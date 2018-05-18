2 depoya eş zamanlı baskın !

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından sahte içki üretildiği tespit edilen eski bir turşu fabrikasına ve bir eve düzenlediği eş zamanlı operasyonda çok sayıda sahte içkiye el konuldu.



Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü sahte içkioperasyonu düzenledi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi’nde daha önce turşu fabrikası olarak kullanılan bir işletmeye, aynı yerde bulunan bir eve ve Akhisar ilçesinde bulunan 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kaçak alkol üretimi yapıldığı tespit edilen tesiste ve diğer adreslerde yapılan aramada 1 tonluk plastik tank içerisinde 250 litre votka, şişeleme makinesi, şişelenmiş bir şekilde 193 şişe votka, 11 kaçak rakı, bin 25 litre etil alkol maddesi, 59 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu bandrolü ve 32 bin 19 adet boş cam şişe ele geçirildi.

Operasyon kapsamında G.B., E.C. ve A.T. olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.