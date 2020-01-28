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  3. 28 Ocak 2020 15:31

2 gün önce lösemi olduğu öğrenen genç kızdan acı haber

İzmit'te yaşayan 26 yaşındaki Kübra Ataş, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kan kanseri olduğunu öğrendikten bir gün sonra hayatını kaybetti.

2 gün önce lösemi olduğu öğrenen genç kızdan acı haber
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İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Kübra Ataş, önceki gün karın ağrısı şikayetiyle aynı mahallede bulunan sağlık merkezine başvurdu. Kübra Ataş'a yapılan tetkikler sonucunda kan kanseri teşhisi konuldu. Teşhisin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Kübra Ataş, tedavi altına alındı. Ancak dün yaşamını yitirdi.

Kübra Ataş'ın cenazesi, bugün Alikahya Hayırseverler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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kübra ataş
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