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2 günlük bebeği dağ yoluna terk edip jandarmayı aradılar

2 günlük bebeği dağ yoluna terk edip jandarmayı aradılar
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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, jandarmaya dağ yolunda terk edilmiş bir kız bebek bulunduğunu ihbar eden kişilerin, aslında bebeğin aile üyeleri olduğu ortaya çıktı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesi Kızılalan mevkisinde 5 Mayıs akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak dağ yolunda ıssız bir bölgede terk edilmiş bebek bulduklarını söylediler. 

BEBEK HENÜZ 2 GÜNLÜKTÜ 

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, yeni doğduğu ve henüz 2 günlük olduğu düşünülen kız bebeği, kontrol amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yenidoğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğe, hemşireler ‘Gülen’ ismini verdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebeğin, tedavisinin tamamlanmasının ardından devlet korumasına alınacağı belirtildi.

İHBARI YAPANLAR BEBEĞİN AİLE ÜYELERİ ÇIKTI 

Bebeği sokağa terk edenlerin belirlenmesi için çalışma başlatan Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarı yapan kişiler üzerine yoğunlaştı. Ekipler, bebeğin annesi olduğu belirlenen E.N.I., anneannesi F.I., dedesi R.I., teyzesi E.Ü. ve eniştesi T.Ü.’yü gözaltına aldı. Ailece karar alıp bebeği ıssız bir bölgeye terk ettikleri ve devletin koruma altına alması için ihbarda bulundukları belirlenen aile üyeleri, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler Jandarma aile aile üyeleri
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