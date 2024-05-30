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Sıfır km araçlarda fiyatları uçuracak düzenleme

Sıfır km araçlarda fiyatları uçuracak düzenleme
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Avrupa'da 2022’de devreye alınan otomobil ve yol güvenliği mevzuatı 7 Temmuz’da Türkiye'yi de kapsayacak şekilde yürürlüğe giriyor. Yeni düzenleme ile sıfır km araçların fiyatlarında 100 bin TL'ye yakın artış bekleniyor.

Otomotiv piyasasının gözü 7 Temmuz’a çevrildi. Daha önce opsiyonel olan bazı güvenlik uygulamaları, AB mevzuatına uyum kapsamında bu tarihten itibaren standart olacak. Milliyet'te yer alan habere göre, trafik kazalarının yüzde 95’inde insan hatasının rol oynadığı yönündeki verilerden hareket alan düzenlemelerle araç ve yol güvenliğinin iyileştirilecek. Yeni dönemde bu amaçla uygulanmaya başlanacak olan “GSR II” standartıyla, tüm karayolu taşıtları için (otomobiller, kamyonetler, kamyonlar ve otobüsler) akıllı hız yardımı, kamera veya sensörlerle geri vites tespiti, sürücünün uykulu olması veya dikkatinin dağılması durumunda dikkat uyarısı, olay veri kaydedicileri ve acil durdurma sinyali zorunlu olurken, araba ve kamyonetler için şerit takip sistemleri ve otomatik frenleme gelecek.

Türkiye’yi de ilgilendiren yeni düzenlemeyle, sıfır otomobillere gelecek zorunlu güvenlik aksamının yaklaşık 1000-2000 euro bandında ilave maliyete neden olacağı, bunun da en az 2-3 bin euro dolayında fiyatlara doğrudan yansıyacağı öngörülüyor. Ancak kritik tarihe günler kala bayi ve distribütörlerin, ellerindeki GSR II standartını karşılamayan araçların satışını hızlandırmak için fiyatları aşağı çekerken, bazı markaların “zararına kampanya” yaptığı kaydedildi. Güvenlik standartlarıyla artan sıfır araç maliyetlerinin, ikinci el oto piyasasına da yansıması öngörülüyor.

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