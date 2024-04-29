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2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

 

AA

Etiketler milli savunma bakanlığı MSB terörist
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