SON DAKİKA
BELEDİYE BAŞKANI SİLAHLI SALDIRI SONUCU ÖLDÜ !
Dünyanın beklediği kararı Trump telefonda açıkladı !
Dünyanın beklediği kararı Trump telefonda açıkladı !
Valilik açıkladı ! O ilde o bölgelere girmek yasak
Valilik açıkladı ! O ilde o bölgelere girmek yasak
12 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
12 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Muzun altından çıktı ! Şoke oldular...
Muzun altından çıktı ! Şoke oldular...
İngilizler açıkladı: ''3 katını Türkiye ile yapıyoruz''
İngilizler açıkladı: ''3 katını Türkiye ile yapıyoruz''
Tatil cennetinde tüm partilere ''seçim'' uyarısı !
Tatil cennetinde tüm partilere ''seçim'' uyarısı !
UBER kullanıcıları dikkat ! Yeni dönem başladı...
UBER kullanıcıları dikkat ! Yeni dönem başladı...
Kuzey Irak'taki operasyondan acı haber: 1 asker şehit
Kuzey Irak'taki operasyondan acı haber: 1 asker şehit
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 08 Mayıs 2018 17:59

2 polisi bıçaklayan kişi vurularak yakalandı !

Diyarbakır'da hırsızlık suçundan aranan Ozan Ç. iki polisi bıçakla yaralayarak kaçmaya çalışırken vurularak yakalandı.

2 polisi bıçaklayan kişi vurularak yakalandı !
A+ A-

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde hırsızlık suçundan aranan Ozan Ç., kendisini gözaltına alan 2 polis memurunu çıkan arbedede kolundan bıçakladı. Kaçmaya çalışan Ozan Ç. ayağından vurularak yakalanırken, polise taş atan bir grup, havaya ateş açılarak dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan Ozan Ç.'nin  Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı.

Ekip otosuna bindirilmek istenen Ozan Ç., polise mukavemette bulundu. Ozan Ç.'nin arkadaşları da olaya karışınca, arbede çıktı. Bölgede toplanan kalabalık polise taş atarken, bu sırada Ozan Ç., cebindeki bıçağı çıkararak 2 polisi kolundan yaraladı. Taşkınlığın devam etmesi üzerine polis havaya ateş açtı, ardından da kaçmaya çalışan Ozan Ç.'yi ayağından vurdu.

Silah sesleri üzerine bölgeye Terörle Mücadele, Asayiş, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi. 

Kolundan yaralanan 2 polis ile Ozan Ç., Selahattini Eyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

bıçak , polis , silah sesleri , saldırı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM