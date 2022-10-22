2 polisimizi şehit eden terörist yakalandı

Şırnak'ta durdurulan bir takside, 2 polisimizi şehit eden PKK'lı terörist Kadir Sezgin yakalandı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, Silopi-Cizre karayolunda çevrilen bir takside 2 polisi şehit eden, 2 polisi yaralayan ve 23 suçtan aranan PKK'lı terörist yakalandı.

23 SUÇTAN ARANIYORDU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine ve işbirlikçilerine yönelik Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon kapsamında; Silopi-Cizre karayolunda, içerisinde 3 kişinin bulunduğu şüpheli bir ticari taksi durduruldu. Yapılan araştırmada, ticari taksideki 3 şahıstan 1'inin "Baran Amed" kod adlı Kadir Sezgin isimli terörist olduğu, teröristin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu başta olmak üzere 23 suçtan aranma kaydının olduğu tespit edildi" denildi.

2 POLİSİMİZİ ŞEHİT EDEN SALDIRIYA KATILMIŞ

"Baran Amed" kod adlı Kadir Sezgin isimli teröristin; 2005 yılında terör örgütüne katıldığı, 28 Ekim 2011 tarihinde Osmaniye ilinde PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen ve 2 polis memurunun şehit edilmesi eylemine katıldığı, 13 Ağustos 2012 tarihinde ise 2 polisin yaralandığı Hatay İli, Erzin İlçesinde kaymakamlık konutundaki polis noktasına, İlçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen silahlı saldırı olayına katıldığı belirlendi.