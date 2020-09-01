20 bin öğretmenin ataması yapıldı

MEB, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Adaylar sonuçları "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Başvurularda taban puan 50 olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak sözleşmeli öğretmen kadrosu için eğitim kurumu tercih süreci 28 Ağustos tarihinde başlamıştı.

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Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar, eğitim kurumu tercihlerini, 31 Ağustos saat 23.59'a kadar gerçekleştirdi.

En çok sınıf öğretmeni atanacak

En fazla atama yapılacak branş, sınıf öğretmenliği oldu. İlköğretim okullarına 2 bin 831 sözleşmeli sınıf öğretmeni atandı. İngilizceden bin 739, ilköğretim matematik alanından bin 701, okul öncesi öğretmenliğinden bin 518, rehberlik alanından bin 373 öğretmenin ataması yapıldı. Türkçe'den bin 300, özel eğitim branşından bin 118, fen bilimlerinden ise bin 26 öğretmen göreve başlatıldı.

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alındı. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.

Sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları, "e-devlet" ve "personel.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

