2020-ALES/2 sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, merakla beklenen 2020-ALES/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Aygün, "Değerli ALES adaylarımız, 21 Şubat tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz" açıklamasında bulundu.
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