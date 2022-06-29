  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 2022-2023 umre dönemi başlıyor

2022-2023 umre dönemi başlıyor

2022-2023 umre dönemi başlıyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022-2023 umre döneminin 15 Ağustos’ta başlayacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 2022-2023 umre döneminin 15 Ağustos itibarıyla başlayacağını duyurdu. Erbaş paylaşımında, “2022-2023 umre dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 15 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla başlıyor inşallah. Kutsal toprakların özlemini çeken kardeşlerimiz için umre turlarımız ile ilgili detayları ilerleyen tarihlerde paylaşacağız” dedi.

Etiketler diyanet işleri başkanı umre dönemi umre ne zaman
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
UFO paniği! Görüntüler ve paylaşımlar peş peşe geldi...
Fuhuş operasyonunda iğrenç ayrıntı
Gecenin bombasını Melih Gökçek patlattı: Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulundu
Canan Karatay ''Sağlık düşmanı'' diyerek açıkladı: ''5G''den uzak durun
MetroPOLL'ün son anketinde çok konuşulacak ''kararsızlar'' ayrıntısı!
Dünyanın en güzel trans kadını yarışmasının birincisi belli oldu
İkinci el araç alacaklar dikkat: Bayram öncesi kötü haber geldi
Seks tarikatı davasında karar açıklandı, ayrıntılar mide bulandırdı
Bakan Nebati'nin ''rekor'' açıklaması, Meclis'i karıştırdı
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu