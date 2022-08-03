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2022-KPSS Ön Lisans başvuruları başladı

2022-KPSS Ön Lisans başvuruları başladı

ÖSYM, KPSS Ön Lisans başvurularının 3-15 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 2022-KPSS Ön Lisans'ın 2 Ekim 2022 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin gireceği Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacağı bildirildi. Sınav başvurularına ilişkin yapılan açıklamada, "Sınava başvurular, 3- 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları ise 7- 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabileceklerdir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, 2022-KPSS Ön Lisans kılavuzunda yer almaktadır" denildi. 

DHA

Etiketler ösym kpss ön lisans başvuru
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