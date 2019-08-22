22 Ağustos Süper Loto çekilişinde 36 milyon TL İstanbul'a çıktı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 141 kişi 10 bin 47 lira 45'er kuruş, 4 bilen 8 bin 159 kişi 188 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 172 bin 378 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

36 MİLYON TL İSTANBUL'UN BAKIRKÖY İLÇESİNE ÇIKTI

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul'un Bakırköy ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Hasılattan KDV olarak 3 milyon 903 bin 255 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 185 bin 706 lira 62 kuruş kamuya aktarıldı.





