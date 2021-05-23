23 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de son 24 saatlik koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloda vaka ve hasta sayısındaki düşüş dikkat çekti.

23 Mayıs 2021'de açıklanan verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 197 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, yapılan testler sonucu 7 bin 839 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 710 semptomlu hasta belirlendi.

Hastanelerde tedavi altında bulunan 11 bin 202 kişi sağlığına kavuşurken, 197 kişi yaşamını yitirdi.

Bu verilerin ardından; Türkiye'de salgının görüldüğü ilk günden itibaren corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların toplam sayısı 46 bin 268'e yükseldi. İyileşen kişi sayısı 5 milyon 24 bin 313 oldu ise oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı 23 Mayıs 2021 tarihli 24 saatin koronavirüs tablosuna, Türkiye genelinde aşı yapılan kişi sayısına, illere göre haftalık vaka sayısına ve illere göre risk durumu haritasına aşağıda ulaşabilirsiniz.

23 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

TÜRKİYE AŞI TABLOSU 23 Mayıs 2021, Pazar 19:35

İLLERE GÖRE AŞI HARİTASI 23 Mayıs 2021, Pazar 19:35

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI (100 BİNDE) 08- 14 MAYIS 2021