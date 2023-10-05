242 hakim ve savcı terfi etti

Hakimler ve Savcılık Kurulu (HSK), 242 hakim ve savcının terfi ettiğini duyurdu.

HSK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 2'nci Dairesi, 3212 Hakim ve Cumhuriyet Savcısını ilgilendiren 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmasını tamamlamıştır. 119 hakim ve cumhuriyet savcımız 1'inci sınıfa ayrılmış, 123 hakim ve cumhuriyet savcımız 1'inci sınıf olmuştur. Terfi eden meslektaşlarımızı kutlar, başarılar dileriz" denildi.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, 3212 Hakim ve Cumhuriyet Savcısını ilgilendiren 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmasını tamamlamıştır.119 Hakim ve C.Savcımız 1. sınıfa ayrılmış, 123 Hakim ve C.Savcımız 1. Sınıf olmuştur.Terfi eden meslektaşlarımızı kutlar, başarılar dileriz — Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) (@TC_HSK) October 5, 2023

DHA