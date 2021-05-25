25 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı; vaka sayısında korkutan artış

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs rakamlarını paylaştı. Açıklanan tabloda vaka sayılarında düne göre artış dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan koronavirüs tablosu paylaşıldı. Son 24 saatin verilerine göre Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında düne göre artış var.

Bakanlık tarafından açıklanan 25 Mayıs'ın 24 saatlik koronavirüs tablosuna göre;



Son 24 saatte 223 bin 104 kişiye test yapılırken, 693'ü semptomatik olmak üzere 9 bin 375 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte vefat eden hasta sayısı 175 olarak açıklanırken, iyileşen hasta sayısı ise 11 bin 192 olarak açıklandı.

Toplam rakamlarda ise test sayısı 52 milyon 817 bin 437'ye yükselirken, vaka sayısı 5 milyon 203 bin 385'e yükselmiş oldu. Toplam vefat sayısı 46 bin 621 kişiye ulaşırken, ağır hasta sayısı bin 667, iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 45 bin 508 olarak açıklandı.

TÜRKİYE AŞI TABLOSU

25 Mayıs 2021, Salı 19:41

İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde)

08- 14 Mayıs 2021