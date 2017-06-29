260 kişilik listede Başyaver Ali Yazıcı'nın da adı var

15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişiminden önce İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili tarafından yürütülen soruşturma kapsamında TSK'daki 260 FETÖ'cü isme ulaşıldığı ortaya çıktı. Bu soruşturma nedeniyle darbe girişiminin erkene alındığı değerlendiriliyor. 260 kişinin arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski yaveri Ali Yazıcı’nın da bulunduğu ortaya çıktı.



15 Temmuz darbe girişimi öncesi İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili'nin koordinesinde İzmir KOM tarafından yürütülen ve “tutuklamalar korkusuyla” darbe girişiminin erkene alınmasında etkili olduğu değerlendirilen soruşturmada, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki 260 FETÖ’cü isme ulaşıldığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında TSK’daki FETÖ yapılanması ile ilgili Genelkurmay Adli Müşavirliği’ne 78 müzekkere gönderildi ve özellikle kozmik bilgilerin bulunduğu birimlerden sorumlu kişilerin ismine ulaşılmak istendi. Ancak Genelkurmay Adli Müşavirliği, İzmir Cumhuriyet Savcılığı’na cevap vermedi.

Gizli tanık ifadeleri

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Savcı, Genelkurmay Adli Müşavirliği’ne gönderdiği 78 müzekkereye cevap verilmemesi üzerine İzmir İstihbarat ve KOM Şube müdürlüklerinin yaptığı çalışmaların yanı sıra, gizli tanık ifadeleri ile TSK’daki 260 FETÖ’cünün ismine ulaştı. 260 kişinin arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski yaveri Ali Yazıcı’nın da bulunduğu ortaya çıktı.

Yapılan çalışmalar sonrası Başsavcıvekili, polisten FETÖ’cü olduğu belirlenen 260 kişinin en son çalıştığı yerler ile ilgili yer tespiti ve 16 Temmuz sabahı için operasyon planlaması yapılmasını istedi. Bunun üzerine polis, Genelkurmay Personel Başkanlığı’ndan bu kişilerin çalıştığı yerlerle ilgili bilgi istedi.

Yaveri olduğu bildirilmedi

Gelen bilgide, Yazıcı’nın 2008- 2010 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Karargâh), 2010-2012 yılları arasında Hakkâri Yüksekova 3’üncü Tümen Komutanlığı, 2012-2015 yılları arasında ise Genelkurmay Başkanlığı Merkez Daire Başkanlığı Bütçe ve Mali Şube Müdürlüğü’nde (Yurtdışı) görevli olduğu belirtildi. Ali Yazıcı’nın Cumhurbaşkanı yaveri olduğu ise bildirilmedi.





