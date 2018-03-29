3 büyük şehirde son yerel seçim anketi !

ORC Araştırma, 22-26 Mart tarihleri arasında 36 ilde 5620 seçmene "Bu pazar yerel seçim olsa" sorusunu yöneltti.

Araştırmaya göre yerel seçimlerde, 2 büyük şehirde AK Parti en yüksek oy oranına ulaşan parti oldu.



İstanbul'da AK Parti yüzde 40,3 oy oranına ulaşırken CHP yüzde 27,5'te kaldı.

Ankara'da ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 32,1'e ulaşırken CHP'nin oy oranı yüzde 28,0 oldu.

İzmir'de CHP'nin oy oranı yüzde 41.5 , AK Parti'nin ise yüzde 26,9 oldu.

İŞTE ORC YEREL SEÇİM ANKETİNİN SONUÇLARI:

İşte son seçim anketi: Bu pazar seçim olsa hangi parti kaç oy alır ?