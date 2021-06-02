3 Haziran hava durumu: Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yarınki hava durumu tahminlerine göre, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde serin ve yağışlı hava etkili olacak. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte 3 Haziran Perşembe günü için haritalı hava tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, yağışlı ve serin hava hafta boyunca etkisini sürdürecek. Yarınki hava durumuna baktığımızda Marmara ve Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU



İstanbul'da yarınki hava durumu çok bulutlu ve 20 derece, Ankara'da çok bulutlu ve 20 derece, İzmir'de ise az bulutlu 26 derece olacağı tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















