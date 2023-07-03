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3 ilde acı bilanço: 13 kişi boğuldu

3 ilde acı bilanço: 13 kişi boğuldu
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Kurban Bayramı tatilinde Diyarbakır, Mardin ve Batman'da 13 kişi girdikleri suda boğularak hayatını kaybetti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde havaların mevsim normallerinin üstünde sıcak olması ve 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, gölet ve nehirlerin yolunu tuttu.

Diyarbakır’da 9, Batman’da 3 ve Mardin’de 1 kişi olmak üzere toplam 13 kişi girdikleri suda dengelerini kaybetti. İhbarlar üzerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden vatandaşlar, çalışmalar sonucu cansız bedenlerine ulaşıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla defnedildi.

İHA

Etiketler diyarbakır mardin batman boğulma
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