3 ilde acı bilanço: 13 kişi boğuldu
Kurban Bayramı tatilinde Diyarbakır, Mardin ve Batman'da 13 kişi girdikleri suda boğularak hayatını kaybetti.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde havaların mevsim normallerinin üstünde sıcak olması ve 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, gölet ve nehirlerin yolunu tuttu.
Diyarbakır’da 9, Batman’da 3 ve Mardin’de 1 kişi olmak üzere toplam 13 kişi girdikleri suda dengelerini kaybetti. İhbarlar üzerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybeden vatandaşlar, çalışmalar sonucu cansız bedenlerine ulaşıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla defnedildi.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol