3 memurun koronavirüs testi sonucu belli oldu

İtalya'nın Trieste Limanı ile düzenli ro-ro gemisi seferleri gerçekleştirilen Ulusoy Çeşme Limanı'nda görevli dört gümrük memuru geçen hafta corona virüsü şüphesi ile hastaneye sevk edilmişti.

16 Mart 2020 Pazartesi günü, ikisi kadın, ikisi erkek olan memurlar, Çeşme Devlet Hastanesi'nde karantina altına alındı.

Memurlardan alınan kan örnekleri Ankara'ya gönderildi. 19 Mart Çarşamba günü sonuçlar geldi.

Üç memurun ilk sonuçları negatif çıkarken, 30 yaşındaki kadın gümrük memurunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

Testi pozitif çıkan memur Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ndeki karantina merkezine sevk edildi.

Bu sonuç üzerine, aynı ortamda bulunan diğer üç memur hastanede tutulmaya devam edildi ve yeniden kan örnekleri alındı.

Çeşme Devlet Hastanesi'nde karantina altında olan üç memurun ikinci testi de tamamlandı.

Sonuç negatif çıktı. Üç memur taburcu edildi.