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1 MAYIS KUTLAMASINA GİDEN MİNİBÜS DEVRİLDİ: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
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  4. 01 Mayıs 2019 10:05

1 Mayıs kutlamasına giden minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlmalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 5 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

1 Mayıs kutlamasına giden minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
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Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarına giden işçileri taşıyan 46 VK 309 plakalı otobüs, Şanlıurfa Birecik karayolunun 60. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen otobüse arkadan gelen 45 HS 02 plakalı araç da çarptı.

Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Araçlarda yaralanan 14 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 MAYIS MİTİNGİ İPTAL

Hak-İş ve Memur-Sen'in Şanlıurfa'da düzenleyeceği 1 Mayıs mitingi kaza nedeniyle iptal edildi.

kahramanmaraş , elbistan , şanlıurfa
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