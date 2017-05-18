Ekmekteki kavga bitecek; ekmek fiyatlarına el konuldu !
Ekmekteki kavga bitecek; ekmek fiyatlarına el konuldu !
Dolar ve Euro yükselişe geçti; fiyatlar tırmanıyor !
Dolar ve Euro yükselişe geçti; fiyatlar tırmanıyor !
Uyanık şirketler yandı ! Bunu yapmayana ceza kesilecek
Uyanık şirketler yandı ! Bunu yapmayana ceza kesilecek
Erzurum'da PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı
Erzurum'da PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı
Evde kendi kendinize ''drone'' yapmak ister misiniz ?
Evde kendi kendinize ''drone'' yapmak ister misiniz ?
Yeniden yapılanmada fırsatı kaçırmayın
Yeniden yapılanmada fırsatı kaçırmayın
Şoke eden iddia ! Aslında 14 yıl önce öldü...
Şoke eden iddia ! Aslında 14 yıl önce öldü...
Belçika'nın müslümanlara saygısı lafta kaldı
Belçika'nın müslümanlara saygısı lafta kaldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 18 Mayıs 2017 09:25

1 saat boyunca annesinin cesedinin yanında babasını bekledi

Antalya’da av tüfeğiyle intihar eden kadının 8 yaşındaki kızı geçirdiği şoku atlatamayınca 1 saat boyunca annesinin cansız bedeninin yanında kalakaldı.

1 saat boyunca annesinin cesedinin yanında babasını bekledi
A+ A-

Antalya’nın Kemer ilçesinde 2 çocuk annesi bir kadın av tüfeğiyle kendini vurarak intihar etti. Kadının 8 yaşındaki kızı, şok içinde 1 saat boyunca annesinin cenazenin yanında evde babasını bekledi.

Edinilen bilgiye göre, bir otelde çalışan Ebru Erkal G. (37), mesaisi bitince Yeni Mahalle’deki evine geldi. 1 saat sonra da kadının 8 yaşındaki kızı H.G., okuldan gelerek odasına gitti. Maddi sıkıntı nedeniyle zor günler yaşadığı öne sürülen genç kadın, saat 16.30 sıralarında evde bulunan av tüfeğini kafasına dayayarak intihar etti. Annesi intihar ettiği sırada evde bulunan kızı H.G. ise şok içerisinde babası İbrahim G. gelene kadar annesinin cesediyle evde kaldı. Saat 17.30 sıralarında eve gelen İbrahim G., kızının, “Baba anneme baksana, yatak odasında” diye bağırması üzerine odaya koşunca eşini kanlar içindeki buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, cenaze nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kadının ölüm haberini alan yakınları olay yerinde gözyaşı dökerken, İbrahim G. ise yakınları ve komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

av tüfeği , intihar , anne , çocuk