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10 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

10 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı
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Ağrı’da jandarma ekipleri tarafında yapılan çalışmalarda 10 yıl hapis cezası alan şahıs yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Patnos ilçesinde JASAT’lar tarafından, “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" ve “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak " suçlarından aranan ve hakkında 10 Yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Etiketler Ağrı hapis ceza
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