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12 hain daha etkisiz hale getirildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Kilit operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

 

Etiketler TSK terör terörtist MSB milli savunma bakanlığı
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