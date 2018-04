14 yaşındaki çocuğa 10 kez tecavüz etti !

Diyarbakır'da, 5. sınıftaki kız çocuğuna harabe eve götürüp farklı zamanlarda 10 kez tecavüz eden sapık, kızın annesine olayı anlatmasıyla yakayı ele verdi. Mahkemede sanık 32 yıl hapis cezası aldı.

Diyarbakır'da, bir sapık 14 yaşındaki kız çocuğunu harabe bir eve götürüp, farklı zamanlarda 10 kez cinsel istismarda bulundu. Mahkeme küçük kızı tehditlerle cinsel birlikteliğe zorlayan sapık için 4 kez artırım yaparak 32 yıl hapis cezası verdi.



HARABE EVDE 10 KEZ CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIĞINI SÖYLEDİ



Diyarbakır'da ailesi ile birlikte yaşayan ve o dönem 14 yaşında olan H.B. adlı kız çocuğu, annesine cinsel istismara uğradığını söyledi. Mahallede bulunan bir kişinin kendisini harabe binaya götürerek, farklı zamanlarda 10 kez cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen H.B., annesi tarafından hastaneye götürüldü. Görevlilerin durumu polise bildirmesi üzerine kimliği tespit edilen Ali Kayar, gözaltına alındı, ardından da tutuklandı.



TEHDİTLERLE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU



Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Ali Kayar'ın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 36 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Savcı, şüphelinin, istismarı kimseye anlatmaması için H.B.'yi tehdit ettiğini belirtti.



H.B.'nin, olayı ailesine anlatmaktan korktuğu için şüphelinin yanına gitmeye devam ettiğini kaydeden savcı, Ali Kayar'ın bu şekilde eylemlerini 10 kez tekrarladığını kaydetti. İddianamede, mağdurun annesiyle birlikte kadın doğum hastanesine gitmesi üzerine olayın adli mercilere yansıdığı ifade edildi.



"POLİSLERİN BASKISIYLA İFADEM ALINDI"



İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık Ali Kayar hakkında Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da avukat Remzi Atalay aracılığıyla müdahil olduğu duruşmada suçlamaları kabul etmeyen sanık Ali Kayar, "Polisler beni yakaladığında kelepçe takıp, dövdüler. Karakolun bahçesinde 30 polis bana bağırdı. İfade hazırlayıp, kabul etmemi istediler. Belki ceza almayacağımı söylediler. Ben cinsel istismarda bulunmadım. Polislerin baskısıyla ifade verdim" dedi.



"BENİ HER DEFASINDA HARABE EVE GÖTÜRDÜ"



Sanığın kendisine ilk istismarı yaptığında beşinci sınıfa gittiğini söyleyen H.B. ise "On veya yirmi defa aynı şeyleri yaptı. Beni hep korkutuyordu. Beni her seferinde harabe eve götürdü. Korktuğum için olayı kimseye anlatamadım" dedi.



MAHKEME PSİKOLOJİSİ BOZULMASIN DİYE 2. KEZ İFADE ALMADI



Mahkeme, kısık sesle ve utanarak ifade verdiğini tespit ettiği H.B.'nin, tekrar aynı olayı yaşamaması ve psikolojisinin daha fazla etkilenmemesi için savcılıkta verdiği ifadesini okudu. H.B., ifadesinde anlattıklarının doğru olduğunu söyledi.



İSTİSMAR BULGUSUNA RASTLANMADI



Yargılama sırasında aldırılan tıbbi raporlarda ise mağdurda darp izleri olmadığı, cinsel istismar bulgularına rastlanmadığı ve gebe olmadığının anlaşıldığı ifade idildi. Adli Tıp Kurumu raporunda ise mağdurun cinsel istismara maruz kaldığına dair herhangi bir fiziksel bulguya rastlanmadığı, ancak iddia edilen olayın üzerinden uzun zaman geçmesi nedeniyle vücutta herhangi bir bulgu bulunamayabileceği kaydedildi. Yargılama sırasında polise yaptırılan araştırmada, H.B.'nin ifadesinde bahsettiği şekilde harabe evlerin bulunduğu da tespit edildi.



PİŞMANLIK DUYMAYAN SAPIĞA 32 YIL İNDİRİMSİZ CEZA



Yargılama sonucunda mahkeme, sanık Ali Kayar'ı 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 32 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ceza oranında 4 kez artırım yapan mahkeme, sanığın pişmanlık duymaması ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkisini dikkate alarak herhangi bir indirim uygulamadı. Mahkeme, Ali Kayar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



15 YAŞINDAKİ ÇOCUK DURUP DURURKEN BÖYLE SAÇMALAMAZ



Gerekçeli kararında sanık ve mağdurun ailesi arasında bir husumet bulunmadığını belirten mahkeme, 15 yaşından küçük olan H.B.'nin yaşı dikkate alındığında, kendisinin ve ailesinin namusunu ortaya koyacak şekilde, durup dururken sanık ile ilgili bu şekilde suçlamalarda bulunmasının hayatın olağan akışına aykırı bulunduğu kaydedildi.



"MAĞDURUN CİNSEL DETAYLARI ANLATMASI" TUTARLI BULUNDU



Mağdurun tüm ifadelerinin yer, zaman, kişi ve olay örgüsü bakımından tutarlı ve itibar edilebilir olduğunu belirten mahkeme, sanığın kaçamaklı ifadeler kullandığını ifade etti. Mağdurun ancak cinsel bir birliktelik esnasında yaşanması muhtemel bilgileri verdiği dikkate alındığında, bu yaştaki bir çocuğun yaşamadığı olaya ilişkin bu bilgileri vermesinin hayatın olağan akışına aykırı bulunduğu belirtilen kararda, "Mağdurun açık, net, tutarlı ve yaşı dikkate alındığında gerçekleşmemesi halinde bilebilmesinin mümkün olmadığı cinsel detaylar içeren anlatımları dikkate alınarak eylemin gerçekleştiği sonucuna varılmıştır" denildi.